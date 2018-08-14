09:15 14.08.2018 | Политика | Новости
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Литва строит возле российской границы авиаполигон по стандартам НАТО

В литовском городе Казлу-Руда началось строительство первого в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО.

Литва строит возле российской границы авиаполигон по стандартам НАТО

Власти страны планирует завершить строительство до осень. Как сообщает во вторник, 14 августа, пресс-служба Министерства обороны Литвы, финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы Соединенных Штатов Америки по предоставлению гарантий безопасности.

На авиаполигоне самолеты смогут отрабатывать удары по наземным мишеням, а также будет производиться подготовка кадров для военно-воздушных сил.

В Минобороны также подчеркнули, что завершение строительства полигона и улучшение воздушных возможностей на территории страны "внесет вклад в политику сдерживания".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина должна активно сотрудничать с иностранными партнерами и усваивать их лучший опыт. На сегодняшний день украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО. Такое мнение высказал в понедельник, 20 ноября, во время визита в Днепропетровскую область президент Украины Петр Порошенко.


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