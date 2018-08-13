07:59 13.08.2018 | Политика | Новости
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В Румынии третий день люди требуют отставки правительства

В воскресенье вечером, 12 августа, возле здания правительства в Бухаресте собрались около 15 тысяч митингующих.

В Румынии третий день люди требуют отставки правительства

Люди требуют отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорики Денчиле. Как сообщает Reuters, протесты в Бухаресте и других больших городах прошли мирно.

Протестующие включили мобильные телефоны и выкрикивали лозунги "Коррупция убивает!", "Отставка!", "Долой правительство!", "Социал-демократическая партия - красная чума Румынии!". Кроме того, митингующие скандировали "Воры, воры!", размахивая флагами Румынии, США, НАТО и ЕС.

Антиправительственные акции протеста в Румынии проводятся регулярно с тех пор, как в начале 2017 года до власти пришли социал-демократы.

Напомним, в пятницу на демонстрацию вышли десятки тысяч. Тогда произошло столкновения на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте. Пострадали 440 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Как сообщал УРА-Информ, Генпрокуратура Румынии по требованию президента открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста.

В митингах участвуют граждане, прибывшие из разных регионов Румынии, а также из европейских стран - Норвегии, Голландии, Испании и других.


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