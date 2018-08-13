В Кремле заявили, что не имеют новой информации об освобождении Сенцова

Отвечая на вопрос журналистов Интерфакс, когда следует ожидать ответа президента РФ после его разговора с президентом Франции о судьбе Сенцова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Пока мне нечего сказать кроме того, что было сказано ранее. Ничего добавить".

8 августа сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова тяжелое: он не может ходить, также ему не передают письма.

Также 8 августа сообщалось, что ходатайство матери Сенцова о его освобождении передали в комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа.

9 августа в Администрации президента России сообщили, что получили письмо от матери украинского политзаключенного Олега Сенцова о его помиловании. У президента Владимира Путина заявили, что не готовы говорить об официальной реакции на это письмо.

Как сообщал "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на информацию об освобождении украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которая появилась в ночь на 12 августа. Украинский омбудсмен считает новости об освобождении Сенцова розыгрышем Об этом передает "Громадське". По словам Денисовой, неправдивые факты о якобы освобождении украинца могли предоставить представителям СМИ сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.