16:52 13.08.2018 | Политика | Новости
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В Италии рассказали, как вербовали боевиков для Донбасса

Итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для войны на Донбассе.

В Италии рассказали, как вербовали боевиков для Донбасса

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полицейские узнали, что за участие в боевых действиях иностранные наемники ежемесячно получали всего 300-400 евро.

Розыском потенциальных наемников в Италии и отправкой их на Донбасс, по версии следствия, занимались под прикрытием гуманитарных операций.

В частности, среди подозреваемых наемников - Орацио Ньерре - итальянский активист, симпатизирующий России и основатель организации "Координация солидарности с Донбассом". Создали ее в 2014 году, в том же году Ньерре вместе со своим соратником Лукой Пинтауди приезжал в Донецк, где встречался с тогдашним лидерами группировки "ДНР" Павлом Губаревым и Денисом Пушилиним.

По информации издания, в настоящее время Ньери и Пинтауди находятся под следствием, но не задержаны.

Как сообщал "УРА-Информ", в Италии в среду, 1 августа, полиция арестовала представителей организации, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс.


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