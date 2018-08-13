15:14 13.08.2018 | Политика | Новости
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Президент РФ с Канцлером ФРГ обсудят ситуацию в Украине

Спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт поведал, что вскоре глава Российской Федерации Владимир Путин совместно с Канцлером Германии Ангелой Меркель намерены обговорить ситуацию на Востоке Украины. В частности, встреча должна состоятся в субботу, 18 августа 2018 года в Германии.

Президент РФ с Канцлером ФРГ обсудят ситуацию в Украине

Об этом сообщает Die Welt.

Как сообщается, во время переговоров в замке Мезенберг Путин и Меркель должны обсудить текущие внешнеполитические вопросы. Кроме того, будут обсуждаться конфликт в Сирии, ситуация на Востоке Украины и энергетические темы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп раскритиковали слова президента России Владимира Путина о наличии в арсенале его страны "новейшей модели" ядерного оружия. 

Немецкий канцлер недовольна такими резкими милитаристскими заявлениями Путина, так его слова полностью подрывают международные соглашения по вопросам национальной безопасности в Европе и мире.


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