Президент РФ с Канцлером ФРГ обсудят ситуацию в Украине

Об этом сообщает Die Welt.

Как сообщается, во время переговоров в замке Мезенберг Путин и Меркель должны обсудить текущие внешнеполитические вопросы. Кроме того, будут обсуждаться конфликт в Сирии, ситуация на Востоке Украины и энергетические темы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп раскритиковали слова президента России Владимира Путина о наличии в арсенале его страны "новейшей модели" ядерного оружия.

Немецкий канцлер недовольна такими резкими милитаристскими заявлениями Путина, так его слова полностью подрывают международные соглашения по вопросам национальной безопасности в Европе и мире.