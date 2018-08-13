Минюст рассчитывает, что ЕСПЧ начнет рассматривать иски Украины по Донбассу и Крыму в конце этого года, - Петренко

Два поданных Украиной международных иска к России касаются именно событий в Крыму, еще два - на Донбассе, пятое заявление касается похищения украинских детей. Об этом в понедельник, 13 августа, журналистам в Киеве рассказал глава ведомства Павел Петренко.

Он также напомнил, что суд предварительно объединил все пять заявлений в три дела, то есть, есть одно большое дело по Крыму, которое объединяет два наших заявления, есть одно большое дело по Донбассу, которое объединяет еще два наших заявления и отдельное дело по детям, которые были похищены и потом возвращены на территорию Украины.

По Крыму и Донбассу суд официально подтвердил, что дела переданы на рассмотрение Большую палату. Мы ожидаем от Большой палаты информации о первых заседаниях по этим делам - и по Крыму, и по Донбассу, - отметил он, добавив, что Украина подала абсолютно исчерпывающую юридическую позицию и материалы по данным делам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский суд по правам человека в среду, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России по Донбассу и Крыму в два дела. Как сообщил на странице в Facebook заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина, сегодня ЕСПЧ согласился с ходатайством и объединил производства по межгосударственным заявлениям относительно нарушений Европейской конвенции по правам человека Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу.