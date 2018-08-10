13:41 10.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС ожидают от России надлежащего лечения Сенцова в связи с ухудшением здоровья

Представительство Евросоюза ожидает от российского правительства предоставления украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову необходимого лечения и освобождения всех незаконно задержанных граждан украинского государства.

В ЕС ожидают от России надлежащего лечения Сенцова в связи с ухудшением здоровья

Об этом говорится в заявлении официального представителя Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Майи Косьянчич, которое размещено на официальном сайте ЕС.

Сообщается, что с каждым днем состояние здоровья украинца стремительно ухудшается. В связи с этим в ЕС от РФ ждут соответствующего лечения в институциональной медицинском учреждении согласно предыдущего решения Европейского суда по правам человека от 25 июля.

По словам Косьянчич, Европейский Союз также надеется, что на Крымском полуострове будут соблюдать международные стандарты в области прав человека, а все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут освобождены немедленно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Он призвал Россию немедленно его освободить. Как написал Дезир в своем аккаунте в Twitter: я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному.


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