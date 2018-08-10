Сытник уверен, что с приближением выборов запуск антикоррупционного суда ускорится

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в пятницу в Киеве, 10 августа.

По его словам, он раньше никогда не давал каких-либо прогнозов, однако теперь может сказать лишь то, что из-за избирательного периода есть большая вероятность ускорения запуска ВАКС. В настоящее время глава НАБУ очень оптимистично настроен в этом направлении.

Вместе с тем Сытник добавил, что из-за подготовки к запуску ВАКС в судах ускорят рассмотрение коррупционных дел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию в нашей стране Высшего антикоррупционного суда. Также Президенти попросил ВАКС скорее провести конкурс.

При этом, представители МИД должны максимально быстро обратиться с просьбой к украинским международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.