В Сенате США хотят признать Россию спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК.

"Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который внесли сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предлагает свести в единую базу все существующие санкции против РФ.

Также проектом планируется создать в Белом доме специальный санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Инициаторы законопроекта отмечают необходимость поддержать все усилия по противодействию вмешательству со стороны правительства России в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране.

Кроме того, сенаторы требуют публично призвать власти РФ вернуть Украине Крым и отказаться от поддержки насилия на Донбассе, от поддержки сепаратистов в Грузии и Молдове, а также режима президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал "УРА-Информ", Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео деоккупацию Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Было также отмечено, что политика санкций в отношении РФ будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.