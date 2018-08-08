13:53 08.08.2018 | Политика | Новости
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В Сенате США хотят признать Россию спонсором терроризма

Согласно законопроекту о новых санкциях против России, который был внесен в Сенат Соединенных Штатов, Российскую Федерацию могут признать спонсором терроризма.

В Сенате США хотят признать Россию спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК.

"Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который внесли сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предлагает свести в единую базу все существующие санкции против РФ.

Также проектом планируется создать в Белом доме специальный санкционный офис, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Инициаторы законопроекта отмечают необходимость поддержать все усилия по противодействию вмешательству со стороны правительства России в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране.

Кроме того, сенаторы требуют публично призвать власти РФ вернуть Украине Крым и отказаться от поддержки насилия на Донбассе, от поддержки сепаратистов в Грузии и Молдове, а также режима президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал "УРА-Информ", Порошенко обсудил с госсекретарем США Помпео деоккупацию Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Было также отмечено, что политика санкций в отношении РФ будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.


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