В Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

Сегодня 87-й день голодовки Олега Сенцова.

Ранее адвокат украинца Дмитрий Динзе после визита к Сенцову заявил, что состояние украинского режиссера ухудшается. После этого российские тюремщики заявили, что состояние Сенцова является удовлетворительным.

В конце июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение.

Как сообщал "УРА-Информ", Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.