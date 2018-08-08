12:54 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

В Cтолице России на Крымском мосту сегодня утром появился баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

В Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова

Сегодня 87-й день голодовки Олега Сенцова.

Ранее адвокат украинца Дмитрий Динзе после визита к Сенцову заявил, что состояние украинского режиссера ухудшается. После этого российские тюремщики заявили, что состояние Сенцова является удовлетворительным.

В конце июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение.

Как сообщал "УРА-Информ", Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.


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