22:32 08.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова готова обсуждать любые условия обмена Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова готова немедленно вылететь в России и обсуждать любые условия обмена Олега Сенцова.

Денисова готова обсуждать любые условия обмена Сенцова

Она обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову обсудить условия обмена украинский омбудсмен, она просит ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут ему оказать необходимую медицинскую помощь.

При этом Денисова отметила, что договоренности между президентами Украины и России о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную Россией об "относительно стабильном" состоянии Сенцова невозможно.

Также по ее словам, обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов признался, что конец близок. Его слова передала сестра политзаключенного Наталья Каплан на странице в Facebook.

Она написала, что все катастрофически плохо. Олег передал женщине письмо в котором сообщает, что почти не встает.


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