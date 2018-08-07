21:15 07.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в КНДР, чтобы встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом во вторник, 7 августа, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болто.

По его словам, США нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации, поскольку Северная Корея не предприняла необходимые шаги для этого, - пояснил Болтон, добавив, что отмена и смягчение санкций в отношении Северной Кореи не рассматривается.

Вместе с тем , отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме лидеру КНДР предложил отправить Помпео в Северную Корею и заверил, что готов к встрече в любое время..

Напомним, как сообща УРА-Информ, Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына в котором лидер КНДР сообщил о нерушимости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Это не первое письмо от лидера КНДР, адресованное Трампу. Так, 12 июля 2018 года президент США обнародовал фотографию и перевод письма, который он получил от лидера Северной Кореи, датированного 6 июля.


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