Постапартеид: "земельный вопрос" в современной тропической Африке - ФОТО

Отношение к земле, как фактору производства, отчетливо стало меняться на заре перехода мира в Новое время. В эру доминации капитализма, как основного формообразующего глобального рынка, фактор земли вынужден приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям рынка. Маркет-опции меняются ежедневно и все чаще требуют многофункциональности и постоянной адаптивности. Особенно это характерно для либерально-демократических стран (здесь стоит понимать цивилизованные развитые страны и такие, которые имеют статус "догоняющих" или "стремительно трансформирующихся").

Вероятно, к земле, как производственной величине, это относится меньше. Отчетливо, но с собственной спецификой, процесс трансформации наблюдается на примере Африканского континента, где "роль земли" за последние 2-3 столетия была той константой, функционал которой лишь на заре упадка колониализма стал приобретать иной смысл.

Часть африканских стран в период «холодной войны» стала свидетелем социальных экспериментов, которые в большинстве своем обернулись крахом. В результате сформировался определенный взгляд отдельных африканцев на «роль земли» в экономической и социальной жизни государства. Эта, так называемая "левизна" в отношении к земельной проблеме, сохраняется в некоторых африканских странах и по сегодняшний день, отыгрывая роль не только в экономической, но и общественно-политической жизни страны.

ЮАР

Южноафриканская республика, которая до недавнего времени была примером "истории экономического успеха" и считавшаяся передовой экономикой "Черного континента", постепенно теряет свои позиции, уступая Нигерии. Существенную роль здесь представляет, так называемый "вопрос земли". За последние несколько лет эта тема все чаще стала использоваться в качестве спекуляций популистских политиков, намеренно "подогревающих" эту тему с целью увеличения собственного электората.

Сначала может показаться, что такие лидеры как Джулиус Малема, который возглавляет популярную среди сельско-городского слоя маргиналов политическую силу Economic Freedom Fighters, говорит правильные вещи. К примеру, в ЮАР 70% земли, на чем постоянно и акцентирует Малема, принадлежит белым фермерам. Лишь одна эта цифра создает нужный ареал впечатления для представителей EFF, которые говорят то, что хочет слышать их избиратель. Кроме всего прочего, для черного населения "земельный вопрос" имеет серьезный моральный подтекст, который, условно, должен напомнить об "истинных" хозяевах страны – белых людей, а в понимании африканцев – колонизаторов, и черного, эксплуатируемого населения и его зависимую роль. Именно вышеописанный образ создают EFF-овцы, набирая политические очки.

На практике ситуация выглядит совершенно иначе. Как и ожидалось, земля в ЮАР не является, впрочем, как и в многих других странах, драйвером экономики и составляет лишь 2,8% от годового ВВП. Около 25-30% дохода ВВП в стране составляют промышленная и туристическая отрасли. Но, язык "сухих цифр" мало интересует обычных граждан страны, которые лучше реагируют на эмоциональные жесты, а порой и экстремистские выпады Джулиуса Малемы. Как итог, политической силе EFF удалось рядом с Африканским конгрессом и Демальянсом занять кресла в парламенте, и более того, протянуть скандальный закон "О земле", который позволит реализовывать политику – expropriation without compensation, то бишь "отжим" земли без компенсации.

Важен и географический фактор, из-за которого последствия закона "О земле" могут обернуться реальным продовольственным кризисом. На юго-западе страны проживает смешанное «черно-белое» население и популистская риторика в этих регионах меньше действует на простых обывателей. Напротив, в северо-восточных и восточных землях, где проживает исключительно чернокожее население, материальное положение которых очень невелико, популисты одерживают победу за победой. За последние годы на этих полупустынных территориях в среде общей массы населения наблюдается всплеск африканских, языческих религиозных культов, что также косвенно влияет на мировосприятие и менталитет местного населения не в лучшую сторону. Напомним, что в ЮАР 73 процента населения исповедуют христианство, а 80 процентов из общего числа это представители негроидной расы.

Намибия и Зимбабве

Ярчайшим примером безграмотности и полного непонимания в управлении земельным хозяйством продемонстрировал экс-президент соседнего Зимбабве Роберт Мугабе, который в свое время обещал выгнать всех "белых" с земли и раздать ее "по-справедливости". Это обернулось для страны экономической катастрофой. Отсутствие умений, а также институтов подготовки профессиональный кадров и специалистов в области управления сельхозугодиями, раздача земель "своим" и высокопоставленным чиновникам и военным, превратило цветущие поля и земли в пустынные территории. Простая, как, вероятно, предполагал Мугабе, псевдомарксистская редистрибуция показала следующие результаты: ВВП на душу населения — 14 192 00 000 000 000 000 000 000 000 000 зимбабвийских долларов.

Мугабе все-таки признал "ошибочность" своего курса, и белые фермеры, точнее их ничтожно малое количество, которое когда-то тут занималось хозяйством, стало возвращаться в страну, не без мотивирующих привилегий со стороны правительства.

В Намибии около 50 процентов земли также принадлежит белому меньшинству, а их хозяйствование приносит стране ежегодно чуть ли наиболее весомую часть бюджета в виде налоговых поступлений. Вопрос реформы земли в этом государстве «заморожен», хозяйственники и власти придерживаются текущего "статус-кво" и не форсируют эту тему, понимая абсолютное отсутствие каких-то экономических выгод от простых декларативных или дискуссионных "брожений".

Таким образом, "земельный вопрос" стал тем фактором, который в очередной раз может выступить доказательством постколониального синдрома в африканском обществе на примере трех приведенных нами стран тропической Африки. Географическая изоляция усиливает отрицание понимания реальной ситуации чернокожим большинством, которое становится легкой жертвой для тех, кто пытается дорваться до власти. В действительности, на практике подобным политическим силам удается достигать конкретных результатов, как это было показано на примере ЮАР. В словестных конвульсиях африканские лидеры пытаются вернуть социализм, а скорее ручное командно-административное управление земельными ресурсами, что оборачивается определенными успехами. Последствия такой политики уже известны с негативной стороны: ежегодно в этих странах происходят мародерские нападение на "белых" фермеров, что имеет своей целью не столько подобные методы, как политику, а скорее ситуационно-локальный гнев наиболее маргинализированных и девиантных представителей чернокожего населения, желающего показать "кто здесь главный", и конечно же разграбить и нажиться на подобных рейдах. Это же, в свою очередь, приводит к такому понятию как "обратная дискриминация", что порождает представления о возможном возвращении режима апартеида. Безусловно, не в той форму, в какой он существовал пол века назад.

Что касается Украины, то предлагаем вам поразмыслить: кто из политиков и политических партий пытается отстаивать позицию в духе "Земля – ненька, мати рідна, Україна. А хто ж продасть власну матір чи Батьківщину?".

Напоследок еще один встречный вопрос: кому может быть выгодна критика коммерческого использования земли ее реальными хозяевами?

Только тем, кто уже давно "в доле" с немногими, "сколачивающими" эту землю со времен независимости.