21:15 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина требует от России прекратить оккупацию Грузии

Украина требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию территории Грузии, которая длится уже десять лет.

Украина требует от России прекратить оккупацию Грузии

Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Об этом в понедельник, 6 августа, заявило Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении, в частности, говорится, что Украины призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.

В МИДе также отметили, что Россия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всего международного сообщества продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 августа, в десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации с визитом солидарности в страны отправились дипломаты Польши, стран Балтии и Украины. По информации МИД Польши, эта встреча напомнит о визите поддержки Грузии, организованным 12 августа 2008 года президентом Польши Лехом Качинским. Тогда в этом визите приняли участие президенты Эстонии, Литвы, Украины и премьер Латвии.


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