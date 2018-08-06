Украина требует от России прекратить оккупацию Грузии

Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Об этом в понедельник, 6 августа, заявило Министерство иностранных дел Украины.

В заявлении, в частности, говорится, что Украины призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий.

В МИДе также отметили, что Россия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всего международного сообщества продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 августа, в десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации с визитом солидарности в страны отправились дипломаты Польши, стран Балтии и Украины. По информации МИД Польши, эта встреча напомнит о визите поддержки Грузии, организованным 12 августа 2008 года президентом Польши Лехом Качинским. Тогда в этом визите приняли участие президенты Эстонии, Литвы, Украины и премьер Латвии.