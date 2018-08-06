Боевики заганяют под свои знамена иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы. Для этого российские оккупационные силы прибегли к изменению так называемого "законодательства".

Так, в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые ранее не подлежали призыву вообще, в том числе и иностранцы, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки воскресенье, 5 августа, на Донбассе боевики 40 раз нарушили режим прекращения огня. При этом четыре раза противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.