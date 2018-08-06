14:53 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200668:roman_z

Боевики заганяют под свои знамена иностранцев

На оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения.

Боевики заганяют под свои знамена иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы. Для этого российские оккупационные силы прибегли к изменению так называемого "законодательства".

Так, в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые ранее не подлежали призыву вообще, в том числе и иностранцы, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "УРА-Информ", за минувшие сутки воскресенье, 5 августа, на Донбассе боевики 40 раз нарушили режим прекращения огня. При этом четыре раза противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Путин решил законодательно присвоить ресурсы Крыма Первый штраф в Дании за ношение никаба Вербича признали лучшим игроком третьего тура украинской премьер-лиги В Кабмине задумались об остановке ж\д сообщения с Россией
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив