Суд обязал Януковича явится на дебаты

Они должны пройти 16 и 17 августа и на них планируется провести судебные дебаты. Об этом говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте суда.

Документ подписан председательствующим по делу Януковича судьей Владислав Девятко.

Ранее, суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить нового адвоката для защиты интересов Януковича и перенес рассмотрение дела на 16 августа.

Как сообщал "УРА-Информ", в деле о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича бесплатный адвокат Виктор Овсянников в третий раз сбежал из суда. В среду, 1 августа, дебаты по делу были сорваны в шестой раз. При этом прокурор Руслан Кравченко назвал поведение защиты Януковича недопустимым.