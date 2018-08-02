Совместимость со странами-членами НАТО - чрезвычайно важна для украинских войск, - Порошекнко

Это необходимо для повышения готовности и совместимости со странами-членами Альянса и партнерами, - написал в среду вечером, 1 августа, на своей страничке в социальной сети глава государства.

Он также отметил, что украинские военные участвуют в учениях НАТО "Noble Partner 2018", которые начались в Грузии. Как Украина, так и Грузия сполна ощутили военную агрессию России, поэтому повышение готовности - чрезвычайно важны для наших Вооруженных сил, - считает президент.

Глава государства также отметил, что учения "Noble Partner 2018", как и "See Breeze 2018", которые недавно проходили в Украине, делают важный вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пригороде Тбилиси начались крупнейшие военные учения Noble Partner. Кроме пяти стран - членов НАТО в них примут участие три государства - партнера Североатлантического союза. Среди них и Украины.