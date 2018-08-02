09:58 02.08.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган готов возобновить в Турции смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности одобрить если решение о возобновлении смертной казни в стране, если такое решение примет турецкий парламент.

Эрдоган готов возобновить в Турции смертную казнь

Об этом глава государства заявил во время похорон женщины и ребенка, погибших в результате теракта. Как сообщает в четверг, 2 августа, Anadolu, в своей речи Эрдоган подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления.

Президент Турции прибыл в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаї и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, погибших в результате теракта в провинции Хаккари.

Там он подчеркнул, что гибель ребенка в результате теракта вновь продемонстрировала сущность террористов "Рабочей партии Курдистана".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 августа Министерство финансов США ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.


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