Чиновник рассказал, как вернуть Донбасс

Речь идет о международной миротворческой миссии, которую возглавит переходная администрация. Ее целью станет реализация Минских договоренностей.

Об этом в эфире на телеканале ZIK рассказал украинский дипломат, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

Он отметил, что Минские договоренности и норманнский формат говорят о мирной реинтеграции оккупированных территорий. Так же и формат разговора между США и Россией, а точнее Волкером и Сурковым, говорит именно о мирном плане. Совбез ООН принимает резолюцию по Донбассу и обращает внимание, что Минские документы являются базовыми для установления мира на территории Украины.

Остается единственная проблема - Минские договоренности не работают, посетовал дипломат.

Как сообщал "УРА-Информ", Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер отправляется с визитом на Донбасс. В рамках визита генсека на Восточную Украину он поговорит о роли и деятельности ОБСЕ в нашей стране и за ее пределами.