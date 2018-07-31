21:32 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200297:Polishuk

Порошенко одобрил урегулирование деятельности Украинского культурного фонда

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 31 июля, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда".

Порошенко одобрил урегулирование деятельности Украинского культурного фонда

Как сказано на сайте президента, закон нацелен на усовершенствование функционирования системы государственной поддержки культуры, создание благоприятных условий для реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере.

Документом также уточняет правовой статус Украинского культурного фонда, совершенствует процедуры, связанные с поддержкой проектов этим фондом.

Закон обеспечивает согласование в законодательном поле норм относительно государственной поддержки реализации культурных и художественных проектов, а также конкретизирует отдельные положения подходов к финансированию проектов в сферах культуры и искусств, основанных на применении качественно новых принципов отбора таких проектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля парламент поддержал в повторном первом чтении за основу и в целом законопроект №8266-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда".


Поделиться
Читайте также:
 
В среду в Украине почти везде жарко, душно и сухо Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха Под Киевом в авария попали три маршрутки, пострадали четыре человека Лукашенко отменил обязательную продажу части валютной выручки в Беларуси
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив