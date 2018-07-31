Порошенко одобрил урегулирование деятельности Украинского культурного фонда

Как сказано на сайте президента, закон нацелен на усовершенствование функционирования системы государственной поддержки культуры, создание благоприятных условий для реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере.

Документом также уточняет правовой статус Украинского культурного фонда, совершенствует процедуры, связанные с поддержкой проектов этим фондом.

Закон обеспечивает согласование в законодательном поле норм относительно государственной поддержки реализации культурных и художественных проектов, а также конкретизирует отдельные положения подходов к финансированию проектов в сферах культуры и искусств, основанных на применении качественно новых принципов отбора таких проектов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля парламент поддержал в повторном первом чтении за основу и в целом законопроект №8266-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности Украинского культурного фонда".