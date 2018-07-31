МИД Словакии встревожен базой пропутинских байкеров под Братиславой

Об этом пишет BBC.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создало место встреч у Братиславы, где расположены старые танки и броневики. Российское правительство называет его европейской штаб-квартирой "Ночных волков".

Российские байкеры находятся под санкциями США, их обвиняют в предоставлении военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявляет, что деятельность байкеров должна быть тщательно отслежена.

Как сообщал "УРА-Информ", в Беларуси требуют запретить российский мотоклуб "Ночные волки". Глава оппозиционного "Белорусского народного фронта" Алексей Янукевич направил в Генеральную прокуратуру страны заявление в котором требует признать байк-клуб экстремистской организацией.