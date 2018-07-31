МИД Словакии встревожен базой пропутинских байкеров под Братиславой

Министерство иностранных дел Словакии считает "тревожным" тот факт, что "Ночные волки" - российская националистическая байкерская банда, близкая к президенту Владимиру Путину, - открыла базу в Словакии.
Об этом пишет BBC.
Словацкое подразделение "Ночных волков" создало место встреч у Братиславы, где расположены старые танки и броневики. Российское правительство называет его европейской штаб-квартирой "Ночных волков".
Российские байкеры находятся под санкциями США, их обвиняют в предоставлении военной помощи пророссийским боевикам в Украине.
Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявляет, что деятельность байкеров должна быть тщательно отслежена.
Как сообщал "УРА-Информ", в Беларуси требуют запретить российский мотоклуб "Ночные волки". Глава оппозиционного "Белорусского народного фронта" Алексей Янукевич направил в Генеральную прокуратуру страны заявление в котором требует признать байк-клуб экстремистской организацией.