18:06 31.07.2018 | Политика | Новости
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МИД Словакии встревожен базой пропутинских байкеров под Братиславой

Министерство иностранных дел Словакии считает "тревожным" тот факт, что "Ночные волки" - российская националистическая байкерская банда, близкая к президенту Владимиру Путину, - открыла базу в Словакии.

МИД Словакии встревожен базой пропутинских байкеров под Братиславой

Об этом пишет BBC.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создало место встреч у Братиславы, где расположены старые танки и броневики. Российское правительство называет его европейской штаб-квартирой "Ночных волков".

Российские байкеры находятся под санкциями США, их обвиняют в предоставлении военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявляет, что деятельность байкеров должна быть тщательно отслежена.

Как сообщал "УРА-Информ", в Беларуси требуют запретить российский мотоклуб "Ночные волки". Глава оппозиционного "Белорусского народного фронта" Алексей Янукевич направил в Генеральную прокуратуру страны заявление в котором требует признать байк-клуб экстремистской организацией.


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