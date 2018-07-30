15:35 30.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД опротестовал появление Медведева в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приездом российского премьер-министра Дмитрия Медведева в аннексированный Крым.

МИД опротестовал появление Медведева в Крыму

В заявлении говорится, что визит Медведева на территорию полуострова является серьезным нарушением независимости и государственной целостности нашей страны, циничным и явным пренебрежением российской стороной норм международного права, договоренностями по существующим договорам.

Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь вечером 28 июля и принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси, а 29 июля Медведев 29 июля принял участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России.

Как сообщал "УРА-Информ", настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь - обсуждение провалов выполнения программы развития города. Среди главных проблем - ужасное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.


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