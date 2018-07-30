Белый дом готов дать денег на украинскую "оборонку"

В нем идет речь о предоставлении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Белого дома Сара Сандерс.

Законопрект поддерживает пункты о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе интернетбезопасности. Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в документе говорится об усилении политбезопасности и поддержке реформ военного характера.

Как сообщал "УРА-Информ", до конца марта 2019 года Канада предоставит Украине вещи для военных на сумму в семь млн ​​долларов.