14:17 30.07.2018 | Политика | Новости
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Белый дом готов дать денег на украинскую "оборонку"

Офис президента США готов поддержать документ, которым предусматривается утверждение бюджета на оборону страны.

Белый дом готов дать денег на украинскую

В нем идет речь о предоставлении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Белого дома Сара Сандерс.

Законопрект поддерживает пункты о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе интернетбезопасности. Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в документе говорится об усилении политбезопасности и поддержке реформ военного характера.

Как сообщал "УРА-Информ", до конца марта 2019 года Канада предоставит Украине вещи для военных на сумму в семь млн ​​долларов.


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