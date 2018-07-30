Белый дом готов дать денег на украинскую "оборонку"

Офис президента США готов поддержать документ, которым предусматривается утверждение бюджета на оборону страны.
В нем идет речь о предоставлении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Белого дома Сара Сандерс.
Законопрект поддерживает пункты о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе интернетбезопасности. Он предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.
Также в документе говорится об усилении политбезопасности и поддержке реформ военного характера.
Как сообщал "УРА-Информ", до конца марта 2019 года Канада предоставит Украине вещи для военных на сумму в семь млн долларов.