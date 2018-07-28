11:27 28.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси

Президент Петр Порошенко предупредил православных об отсутствии вмешательства светской власти в дела религии. Об этом он заявил во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси

По его словам, необходимо четко придерживаться Конституции Украины, где говорится, что светская власть в стране должна быть выше любой духовной. 

"Но подчеркиваю - и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - подытожил Порошенко.

В свою очередь, глава РПЦ Патриарх Кирилл специально к празднованию 1030-летия со дня крещения Руси пригласил посетить Москву Вселенского Патриарха Варфоломея. Однако, Вселенский Патриарх заявил, что поскольку крещение проходило в столице Украины, то: "Москва к этому не имеет никакого отношения и проводить мероприятие может только Киев".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины.


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