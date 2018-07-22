Парламент Кубы утвердил новое правительство

В нем, в частности, сохранили свои должности большинство министров, которые были в правительстве Рауля Кастро. Как сообщает Deutsche Welle, главное изменение - новое лицо в должности министра экономических реформ.

В то же время национальная ассамблея Кубы рассматривает проект конституционной реформы, первой с 1976 года. Среди прочего, конституционная реформа предполагает разграничение должности главы правительства и главы государства, которые до сих пор объединены, и ограничения продолжительности выполнения полномочий председателя Госсовета двумя пятилетними сроками.

Реформа также предусматривает признание права на частную собственность. Вместе с тем сохраняется приоритет государственной формы собственности, а за Коммунистической партией и дальше будет сохраняться статус основной политической силы.

В результате конституционной реформы должны быть закреплены также важность иностранных инвестиций, признание свободного рынка, свобода вероисповедания и запрет на дискриминацию по половому и этническому признакам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Кубе впервые в истории появится демократическа Конституция. Национальная ассамблея рассматривает прелиминарный вариант Конституции страны. Документ предусматривает возможность заключения однополых браков.