20:33 22.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности, - Порошенко

Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности.

Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности, - Порошенко

Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Такое мнение в воскресенье, 22 июля, в своем Twitter высказал президент Петр Порошенко.

По его словам, не надо считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения, - заявил президент.

Напомним, синод Вселенского патриархата может принять решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви на своей следующей сессии в конце августа.

Как сообщал УРА-Информ, в дипломатических кругах, несмотря на смещение сроков, позиция Вселенского патриарха по украинскому церковному вопросу остается неизменной. А задержка с окончательным решением обусловлена продолжительностью самой процедуры предоставления автокефалии.

В частности, в УПЦ подтверждают задержку с Томосом тем, что Константинопольский патриархат еще не завершил официальное информирование всех поместных церквей по этому вопросу.


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