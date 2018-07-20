09:59 20.07.2018 | Политика | Новости
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Японская оппозиция намерены высказать недоверии правительству Абэ

Шесть оппозиционных партий Японии в пятницу, 20 июля, внесли в нижнюю палату парламента страны резолюцию о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Синдзо Абэ.

Японская оппозиция намерены высказать недоверии правительству Абэ

Голосование по резолюции ожидается в течение дня. Как сообщает агентство Kyodo, которое цитирует генерального секретаря оппозиционной Конституционно-демократической партии Фукуяму Тэцуро, администрация Абэ не заслуживает доверия, поскольку даже не пытается раскрыть правду о скандалах вокруг "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн".

В то же время, учитывая тот факт, что контроль над обеими палатами японского парламента находится в руках правящей Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ и ее союзников, рассчитывать на принятие резолюции о недоверии Кабмину не приходится.

Напомним, в последние два года правительство Абэ охватил ряд скандалов, главные из которых имеют отношение к министерству финансов, которое ранее призналось в фальсификации документов о продаже по существенно заниженной цене участка государственной земли организации "Моритомо гакуэн", связанной с женой главы Кабмина - Акиэ Абэ.

Как сообщал УРА-Информ, в августе прошлого года на экстренном заседании правительства все его члены пожали заявление об отставке, которые принял премьер-министр Синдзо Абэ. 3 августа, правительство Японии подало в отставку в полном составе перед перестановками в кабинете министров, сообщает ТАСС. В ближайшее время должен быть объявлен новый состав правительства. То, что все члены правительства пожали в отставку, есть необходимостью для внесения перестановок в Кабинете министров.


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