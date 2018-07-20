14:19 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз призвал Украину к прозрачному расследованию убийства Шеремета

Представительство Европейского союза призывает украинское правительство провести прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении ЕС на страничке в Facebook.

Евросоюз призвал Украину к прозрачному расследованию убийства Шеремета

Сообщается, что два года назад был хладнокровно убит Шеремет. Тогда стало известно, что украинское медийное общество потеряло из своих самых талантливых и смелых представителей СМИ, поэтому сейчас украинская власть должна провести прозрачное расследование этого преступления.

"Украина должна привлечь виновных к ответственности. Прогресс в этом деле, несомненно, будет важным для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого началась акция памяти убитого два года назад журналиста Павла Шеремета. Как отмечается, на акции собрались друзья и коллеги Шеремета, активисты, депутаты Верховной рады. Также на месте гибели журналиста присутствует посол США в Украине Мари Йованович, которая принесла букет белых гвоздик.


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