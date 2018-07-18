В США демократы требуют заслушать переводчика Трампа на личной встрече с Путиным

Как написала американский политик в своем Twitter, переводчик может помочь определить, чем глава Белого дома поделился, или что пообещал президенту России от имени своей страны.

Инициативу Шахин поддержали однопартийцы. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил "немедленно" провести слушания со всеми высокопоставленными членами делегации, которые присутствовали на встрече.

Напомним, после по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что на самом деле соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания".

Как сообщал УРА-Информ, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.