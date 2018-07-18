09:57 18.07.2018 | Политика | Новости
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В США демократы требуют заслушать переводчика Трампа на личной встрече с Путиным

Сенатор от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Джани Шахин в среду утром, 18 июля, призвала Конгресс вызвать и заслушать официального переводчика со стороны США, который присутствовал на личной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

В США демократы требуют заслушать переводчика Трампа на личной встрече с Путиным

Как написала американский политик в своем Twitter, переводчик может помочь определить, чем глава Белого дома поделился, или что пообещал президенту России от имени своей страны.

Инициативу Шахин поддержали однопартийцы. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил "немедленно" провести слушания со всеми высокопоставленными членами делегации, которые присутствовали на встрече.

Напомним, после по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что на самом деле соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания".

Как сообщал УРА-Информ, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.


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