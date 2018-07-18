Гройсман анонсировал масштабные проверки лестных предприятий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабные проверки предприятий лесной промышленности, в связи с большой контрабандой леса.
Как заявил он во время заседания Кабинета министров, Генеральной прокуратуре поручено проверить факты контрабанды леса, а также партнеры из Евросоюза должны предоставить факты поставок украинского леса.
Глава правительства подчеркнул, что с сегодняшнего дня передано поручение Государственной аудитслужбе, ГФС, Национальной полиции, Госгеокадастру начать тщательные проверки всех лесхозов страны.
Так, в случае нарушения закона, причастные к вырубке и контрабанде леса понесут ответственность.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины сегодня, третьего июля приняла закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украин леса и лесоматериалов.
Отмечается, что главной целью законопроекта является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и последующий его экспорт вне таможенного контроля.