Гройсман анонсировал масштабные проверки лестных предприятий

Как заявил он во время заседания Кабинета министров, Генеральной прокуратуре поручено проверить факты контрабанды леса, а также партнеры из Евросоюза должны предоставить факты поставок украинского леса.

Глава правительства подчеркнул, что с сегодняшнего дня передано поручение Государственной аудитслужбе, ГФС, Национальной полиции, Госгеокадастру начать тщательные проверки всех лесхозов страны.

Так, в случае нарушения закона, причастные к вырубке и контрабанде леса понесут ответственность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины сегодня, третьего июля приняла закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украин леса и лесоматериалов.

Отмечается, что главной целью законопроекта является обеспечение сохранности лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и последующий его экспорт вне таможенного контроля.