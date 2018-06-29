15:35 29.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский омбудсмен оповестит послов нормандского формата о нарушении Россией ее мандата

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена сообщить послам стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций ее мандата как омбудсмена.

Украинский омбудсмен оповестит послов нормандского формата о нарушении Россией ее мандата

Соответствующие заявление она сделала в ходе брифинга, 29 июня.

Также во время своей речи Денисова заявила, что в ближайшее время планирует посетить Страсбург, где проинформирует комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам.

"Я буду призывать ее посетить украинцев в тюрьмах Российской Федерации", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Денисова направляется в колонию, где находится политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Как написала на своей страничке в социальной сети украинский омбудсмен, она уже на полпути к колонии.


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