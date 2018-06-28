Денисова едет в колонию, где отбывает наказание Сенцов

Сейчас она направляется в колонию, где находится политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Как написала на своей страничке в социальной сети украинский омбудсмен, она уже на полпути к колонии.

Денисова также поздравила всех с праздником. Я отмечаю День Конституции в Лабытнанги, написала она, добавив, что летела вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой, которая отказалась ехать с ней в колонию к Сенцову в одной машине, осталась на поле, наверное, ждать какое-то решение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова в среду, 13 июня, поехала в Россию.

Вместе с тем она до сих пор так и не смогла встретится ни с одним из украиснких политзаключенным.