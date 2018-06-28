09:34 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова едет в колонию, где отбывает наказание Сенцов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг утром, 28 июня, прилетела в Лабытнанги.

Денисова едет в колонию, где отбывает наказание Сенцов

Сейчас она направляется в колонию, где находится политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Как написала на своей страничке в социальной сети украинский омбудсмен, она уже на полпути к колонии.

Денисова также поздравила всех с праздником. Я отмечаю День Конституции в Лабытнанги, написала она, добавив, что летела вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой, которая отказалась ехать с ней в колонию к Сенцову в одной машине, осталась на поле, наверное, ждать какое-то решение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова в среду, 13 июня, поехала в Россию.

Вместе с тем она до сих пор так и не смогла встретится ни с одним из украиснких политзаключенным.


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