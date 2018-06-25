13:15 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Симферопольский суд перенес дело Балуха на 5 июля

В Железнодорожном районном суде города Симферополя, где в понедельник, 25 июня, должны были рассматривать ходатайство защиты Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах", заседание не состоялось.

Симферопольский суд перенес дело Балуха на 5 июля

Судебное заседание перенесли на 5 июля, поскольку Балуха не смогли доставить в суд. Как сообщает Громадське радио, причина - отсутствие разрешения Раздольненского суда.

Единственным нюансом может быть то, что если ему вынесут приговор - нам могут просто отказать в рассмотрении подобного ходатайства, - заявила адвокат Ольга Динзе.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на три года и пять месяцев колонии-поселения.

Как сообщал УРА-Информ, вчера украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина.


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