Симферопольский суд перенес дело Балуха на 5 июля

Судебное заседание перенесли на 5 июля, поскольку Балуха не смогли доставить в суд. Как сообщает Громадське радио, причина - отсутствие разрешения Раздольненского суда.

Единственным нюансом может быть то, что если ему вынесут приговор - нам могут просто отказать в рассмотрении подобного ходатайства, - заявила адвокат Ольга Динзе.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на три года и пять месяцев колонии-поселения.

Как сообщал УРА-Информ, вчера украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина.