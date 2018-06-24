21:53 24.06.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган находится в одном шаге от победы на президентских выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать в президентской гонке. Об этом передает Haberturk.

Эрдоган находится в одном шаге от победы на президентских выборах

Так, после обработки почти 18 процентов голосов избирателей , он набрал 58,11 процент поддержки турецких граждан. Это вдвое больше, чем у его ближайшего преследователя Мухаррема Индже, который заручился поддержкой лишь 27 процентов электората. 

Стоит  отметить, что третье место занимает турчанка Мерал Акшенер от правоцентристской "Хорошего партии", которая, по предварительным результатам выборов,  набрала лишь 7,55 процентов голосов избирателей. 

Напомним, что сегодня, 24 июня в Турции проходят президентские выборы. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в турецкой провинции Шанлыурфа сотрудники полиции изъяли четыре мешка с избирательными бюллетенями из автомобиля.


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