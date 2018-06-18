14:58 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Раде предлагают рассмотреть законопроекты о растаможивании авто на еврономерах

Глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила Верховной раде одобрить законопроекты по вопросам ввоза в Украину авто на еврономерах.

Раде предлагают рассмотреть законопроекты о растаможивании авто на еврономерах

Об этом она сказала во время заседания согласительного совета Верховной рады.

По словам парламентария, соответствующие проекты о новой модели акцизного налога на легковые автомобили, а также урегулировании вопроса их ввоза на таможенную территорию Украины, должны быть включены в повестку дня Рады во вторник, 19 июня.

Депутат также заверила, что законопроекты компромиссные и были наработаны с ветвями власти, общественными активистами и экспертами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Украины находится около 425,4 тысяч машин с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей


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