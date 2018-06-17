14:37 17.06.2018 | Политика | Новости
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Помпео обеспокоен торгово-экономической ситуацией в КНДР и Венесуэле

 Госсекретарь США Майкл Помпео провели рабочую встречу с главой канадского внешнеполитического ведомства Христей Фриланд. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.

Помпео обеспокоен торгово-экономической ситуацией в КНДР и Венесуэле

В ходе разговора североамериканские чиновники обсудили широкий круг международных вопросов, включая взаимодействие по кризису в Венесуэле и общую приверженность полной и необратимой денуклеаризации на Корейском полуострове. Фриланд подтвердила позицию Канады о готовности начать процесс снятия санкций с КНДР при общих благоприятных условиях процесса деэскалации конфликта по обе стороны 38-ой параллели. 

Ранее президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что санкции в отношении Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре. Таким образом, американское руководство намерено убедиться в том, что в КНДР более не останется ядерного оружия, которое может стать новой "отправной" точной эскалации конфликта в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что полное снятие всех экономических и банковских ограничений с Северной Кореи состоится сразу после полного подтверждения о денуклеаризации полуострова. 


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