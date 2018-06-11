11:59 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Жебривский подал в отставку с поста главы Донецкой ОГА

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.

Жебривский подал в отставку с поста главы Донецкой ОГА

В понедельник утром, 11 июня, он написал на своей странице в Facebook, что еще в субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его об отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабинет министров, - рассказал Жебривский, поблагодарив всей своей команде за работу.

Спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина! - говорится в сообщении политика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Жебривский был назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации после увольнения Александра Кихтенко 11 июня 2015 года.


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