Парубий надеется, что первый приговоры АКС вынесут в первой половине 2019

Создать его можно до конца этого года. Об этом в четверг, 8 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер парламента Андрей Паубий.

По его словам, он и президент уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов. Надеюсь, что они будут представлены чем быстрее.

Если процесс будет проходить эффективно, то к концу этого года мы будем иметь созданный Высший антикоррупционный суд, - отметил глава парламента, добавив, что если эффективно пройдет и действенно пройдет подготовка и создание АКС, то первые дела уже будут во второй половине следующего года.

Напомним,7 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о Высшем антикоррупционный суд.

Как сообщал УРА-Информ, Венецианская комиссия довольна сегодняшний решением Верховной рады Украины по Антикоррупционному суду. Комиссия считает, что этот шаг свидетельством готовности страны продолжать реформы. Как заявил в четверг, 7 июня, президент комиссии Джанни Букиккио, он с большим удовольствием и с большой радостью узнал о сегодняшнем решении Верховной рады. Принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.