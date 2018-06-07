11:32 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в парламенте призвал депутатов принять законопроект об антикоррупционном суде не для МВФ, а для Украины

Президент Петр Порошенко уверен, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде.

Порошенко в парламенте призвал депутатов принять законопроект об антикоррупционном суде не для МВФ, а для Украины

По его словам это необходимо сделать не для Международного валютного фонда, а для Украины. Как заявил глава государства, выступая в четверг, 7 июня, с трибуны Верховной Рады, мотивацией должно стать - мы его принимаем для Украины. Для того, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией.

При этом Порошенко отметил, что проект закона полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии. Большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов. Вопроса создавать ее или нет - не было. Я хочу подчеркнуть, что тот вариант, который предложен комитетом, полностью соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии, - заявил президента.

Напомним, спорная поправка к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины сегодня завершила рассмотрение всех поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Всего в законопроект было внесено 1927 поправок.


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