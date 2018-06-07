Парубий на следующей неделе посетит Францию и Британию

Глава парламента отправится с визитом 10 июня и пробудет там до 15 июня. Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины, программой пребывания в Париже запланированы встречи председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия с председателем национального собрания Франции Ф. де Ружи и с председателем Сената Франции Жераром Ж. Ларше.

Во время визита в Британию Парубий встретится с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и министром по делам Европы и Северной и Южной Америки Аланом Данканом, а также спикерами Палаты общин и Палаты лордов. Кроме этого, состоится встреча со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Данию 26-27 июня.