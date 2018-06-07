10:21 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госдеп США признал Украину и Грузию странами Запада

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что Украина и Грузия являются странами Запада - как исторически, так и из-за выбора их народа.

Госдеп США признал Украину и Грузию странами Запада

Об этом он рассказал выступая в аналитическом центре Heritage Foundation.

По словам дипломата, Запад — это сообщество демократических стран, объединенных историей, культурой и общими жертвами. Кроме того, Митчелл добавил, что Британия остается в сердце Запада и после выхода из ЕС.

Также Митчелл считает, что суть изменений в том, что ЕС нужен объединяющий принцип, а не только институты. 

В Госдепе добавили, что американское правительство будет усиливать санкционное давление на Россию за ее агрессию против соседних стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает, что западным странам следует говорить с Россией "с позиции силы". Как утверждает министр, западным странам в сегодняшних условиях нужно сохранять единство в отношении России.


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