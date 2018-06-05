10:58 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина не признает приговор российского суда в отношении Сущенко, - Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России, никогда не будет признан в Украине. Об этом он сказал в ходе утреннего пленарного заседания ВР, четвертого июня.

Украина не признает приговор российского суда в отношении Сущенко, - Парубий

Так, председатель от имени всей Верховной рады Украины, заявил, что Украина никогда не признает этот приговор. Украинское правительство осуждает это судилище и этот псевдоприговор.

Парубий подчеркнул, что Российская Федерация сегодня действует как международный террорист. Ведь по приказу Путина российские спецслужбы захватывают в плен украинских граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину.

Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко. Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.


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