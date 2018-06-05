Украина не признает приговор российского суда в отношении Сущенко, - Парубий

Так, председатель от имени всей Верховной рады Украины, заявил, что Украина никогда не признает этот приговор. Украинское правительство осуждает это судилище и этот псевдоприговор.

Парубий подчеркнул, что Российская Федерация сегодня действует как международный террорист. Ведь по приказу Путина российские спецслужбы захватывают в плен украинских граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину.

Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко. Так, вынесенный четвертого июня приговор украинцу, официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.