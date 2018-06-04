В России задержали гражданина Украины

Об этом на своей странице в Twitter заявляет пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Украинскими дипломатами только четвертого июня 2018 года было одержано официальное уведомление российских органов о задержании от 31 мая текущего года совершеннолетнего мужчины, родом из Украины. Определяются обстоятельства, представители украинского МИД требуют встречи консула.

До этого СМИ писали о том, что на прошлой неделе в Москве задержали украинца за якобы контрабанду из России на родину запчастей к военной технике.

Тем временем Европейский Союз ожидает скорейшего освобождения всех незаконно арестованных и пребывающих под стражей украинцев в России и в незаконно аннексированном Крыму.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского политического пленника Александра Кольченко, который недавно объявил о голодовке в российской тюрьме, заставляют принять гражданство России.