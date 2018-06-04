12:31 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195836:test

В России задержали гражданина Украины

В украинском Министерстве иностранных дел установили факт задержания на территории Российской Федерации гражданина Украины.

В России задержали гражданина Украины

Об этом на своей странице в Twitter заявляет пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Украинскими дипломатами только четвертого июня 2018 года было одержано официальное уведомление российских органов о задержании от 31 мая текущего года совершеннолетнего мужчины, родом из Украины. Определяются обстоятельства, представители украинского МИД требуют встречи консула.

До этого СМИ писали о том, что на прошлой неделе в Москве задержали украинца за якобы контрабанду из России на родину запчастей к военной технике. 

Тем временем Европейский Союз ожидает скорейшего освобождения всех незаконно арестованных и пребывающих под стражей украинцев в России и в незаконно аннексированном Крыму. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского политического пленника Александра Кольченко, который недавно объявил о голодовке в российской тюрьме, заставляют принять гражданство России.


Поделиться
Читайте также:
 
Вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует вмешательства на высшей уровне - КГГА Парубий анонсировал создание в конце недели межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова Мексиканские металлурги утратят два млрд долл. из-за пошлин Трампа Сегодня в Брюсселе Луценко отчитается о проделанных реформах Украины
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив