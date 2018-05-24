Порошенко в четверг отправится на Закарпатье для открытия Бескидского тоннеля

Глава государства примет участие в открытии Бескидского тоннеля. Как сообщил источник в Закарпатской областной государственной администрации, визит президент уже

подтвержден. Его основная цель - торжественное открытие Бескидского тоннеля, движение по которому будет открыто 25 мая.

Это позволит увеличить пропускную способность с 47 до 100 поездов в день, а максимальную скорость - с 40 до 70 километров в час, - пояснил источник.

Напомним, работы по строительству нового двухколейного тоннеля начались в октябре 2013 года, он построен на расстоянии 30 метров от старого одноколейного.

Длина тоннеля составляет 1,8 километров, ширина - 10,5 метров, высота - 8,5 метров, глубина - 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

Стоимость строительства тоннеля составила 102,7 миллионов гривен, из них 55 миллионов евро кредита было выделено Европейским инвестиционным банком, а 40 миллионов долларов - Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с рабочей поездкой в Николаеве.