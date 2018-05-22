13:27 22.05.2018 | Политика | Новости
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Беларусь призывает ЕС отменить все санкции против нее

Правительство Беларуси обратилось в ЕС с просьбой отменить ограничительные меры, которые еще остаются. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам Восточного партнерства.

Беларусь призывает ЕС отменить все санкции против нее

По словам министра, правительство страны возмущено продлением Евросоюза ограничительных мер в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-то рациональное объяснение.

Владимир Макей также подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

В качестве шага по снятию остальных ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия с оружейного эмбарго. Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз запустил механизм блокировки санкций Соединенных Штатов Америки против Ирана. Соответствующее решение лидеров ЕС было принято вчера.


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