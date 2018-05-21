Президент США сомневается по поводу встречи с Ким Чен Ыном

Об этом пишет The New York Times.

Как ранее признался Трамп, запланированная на следующий месяц встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться "политическим конфузом". Также американский президент был удивлен и рассержен заявлением Пхеньяна о готовности отказаться от саммита.

Кроме того, Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ины, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

В то же время советники президента США обеспокоены тем, что Трамп проявил слишком большую заинтересованность в предстоящем саммите. Они также не уверены, достаточно ли осведомлен президент по части северокорейской ядерной программы.

Впрочем, подчеркивает газета, до сего момента Трамп не высказывал желание полностью отказаться о встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну защиту в случае отказа КНДР от ядерного оружия.