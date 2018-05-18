Посол ЕС заявил об усилении в Украине кампании по дезинформации о евроинтеграции

Об этом сообщает руководитель представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли сегодня во время открытия информационной кампании "Евроинтеграция: сила возможностей" в Киеве.

Дипломат предположил, что такая ситуация может разрушить сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом, поскольку несет сведения о якобы негативных последствиях таких отношений для граждан Украины.

Как считает Мингарелли, Евросоюз убежден в том, что кампания по дезинформации расширится в связи с тем, что в Украине начинается предвыборный период.

Посол отметил, что со стороны ЕС будут прилагаться все усилия для того, чтобы скоординировать деятельность информационной кампании ЕС с украинской. В случае совместной целенаправленной работы, выйдет значительно преодолеть барьеры, которые ставят противники.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министерство иностранных дел Палестинской автономии отзывает для консультаций своих послов из Австрии, Венгрии, Румынии и Чехии.