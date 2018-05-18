Депортация крымских татар явное преступление советского режима, - Порошенко

В своем посте он напомнил, что сегодня, 18 мая, весь мир и Украина чтят ужасные события 1944 года.

"Боль крымскотатарского народа - наша общая боль. Мы никогда не забудем преступление советского режима. Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по всей Украине и миру, 18 мая чтят память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Сегодня исполняется 74 года с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма.

Известно, что именно, 18 мая 1944 года, в Центральную Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Насильно было депортировано около 190 тысяч человек.