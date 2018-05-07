Избрана мера пресечения для четвертого подозреваемого в избиении Найема

Об этом сообщает пресс-служба суда в соцсети Facebook.

Срок длительности решения об аресте подозреваемого по данному делу составляет 56 дней, то есть он дейсвителенн до 1 июля 2018 года.

Следственный судья принял решение доставить Саитова Магомед-Амина Абубакаровича в Шевченковский районный суд города Киева для обсуждения вопроса о применении меры пресечения. Определялись между содержанием под стражей и более мягкой мерой пресечения после задержания подозреваемого. Решение должно было быть принято не позднее 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства.

Нападение на Мустафу Найема случилось 30 апреля в центре столицы. Во время расследования правоохранители задержали троих участников конфликта, а четвертому злоумышленнику удалось скрыться, но ненадолго.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева отказался помещать второго и третьего подозреваемых в избиении народного депутата Мустафы Найема под стражу.