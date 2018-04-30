21:11 30.04.2018 | Политика | Новости
100192783:labazovych

Макрон заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием

Глава государства Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство Ирана никогда не должно обладать ядерным оружием. Ведь, как считает президент, от этого может зависит стабильность в регионе и в мире.

Макрон заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием

Такое заявление лидер страны сделал в своем микроблоге в Twitter. 

Сообщается, что в своем посте Макрон разместил сообщение о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и краткую видеозапись начала беседы.

Речь идет о том, что французкая власть уже работает над тем, чтобы иранцы никогда не смогли обладать ядерным оружием. Также Эмманюэль Макрон добавил, что необходимо добиватся такого решения точно так же, как и справедливого мира в Сирии

"На связи с Владимиром Путиным для нового совместного обсуждения ситуации", - написал президент Франции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Франции Эмманюэль Макрон предложил, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться.


Поделиться
Читайте также:
 
Трагедия в Швейцарских Альпах: из-за непогоды погибли четыре туриста - ФОТО Яд американских санкций начинает действовать по всему миру В Киеве напали на таксиста, он попал в реанимацию В Сирии готовят новый этап эвакуации
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив