Макрон заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием

Такое заявление лидер страны сделал в своем микроблоге в Twitter.

Сообщается, что в своем посте Макрон разместил сообщение о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и краткую видеозапись начала беседы.

Речь идет о том, что французкая власть уже работает над тем, чтобы иранцы никогда не смогли обладать ядерным оружием. Также Эмманюэль Макрон добавил, что необходимо добиватся такого решения точно так же, как и справедливого мира в Сирии

"На связи с Владимиром Путиным для нового совместного обсуждения ситуации", - написал президент Франции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Франции Эмманюэль Макрон предложил, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться.